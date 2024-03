Savona, il 9 marzo in piazza Mameli Tpl presenta alla popolazione i 14 nuovi bus elettrici

La presentazione degli autobus elettrici di nuova generazione sarà fatta in piazza Mameli nella parte centrale di fronte al monumento dei caduti dove verranno schierati alcuni dei nuovi autobus.

In seguito alla manifestazione ci saranno delle limitazioni alla sosta nella porzione del posteggio a pagamento di piazza Mameli, nel tratto perimetrale di detta porzione di posteggio sul lato di levante (soste riservate motocicli e ciclomotori) e sul lato monti (ambo i lati della porzione compresa fra via Boselli e via N.Sauro) nonché nel tratto di piazza Mameli compreso fra via Montenotte e via Niella (lato Banca d'Italia) al fine di consentire lo schieramento dei Bus elettrici da presentare alla cittadinanza.

Le limitazioni alla sosta saranno dalle 8 del mattino del 9 marzo fino alle 13 circa.