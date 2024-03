Nasce a Loano “Dillo alla Lega”: "Un nuovo modo di comunicare con l’amministrazione comunale"

Nasce a Loano “Dillo alla Lega”, nuovo modo di comunicare con gli amministratori del Carroccio. Demis Aghittino, Monica Caccia e Matteo Pesce, i tre rappresentanti della Lega nel consiglio comunale, incontreranno i cittadini con cadenza periodica nella pubblica piazza.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 10 Marzo, dalle 09.30, Piazza Rocca.

“Di volta in volta sarà comunicato il luogo dove terremo un gazebo per ascoltare le segnalazioni dei cittadini. In campagna elettorale abbiamo sempre detto che la Lega sarebbe stata tra la gente sempre e comunque e intendiamo mantenere fede a questa promessa - dichiara il capogruppo Aghittino - Ci saremo anche per spiegare a che punto è il nostro programma, quali saranno le scelte future che intendiamo prendere e anche spiegare politiche già avviate, che, magari, non sono state comprese appieno. Ricordo che Matteo Pesce ricopre un ruolo importante nella III commissione e si occupa tra le altre cose di ambiente, verde pubblico, arredo urbano e protezione civile. Monica Caccia, invece, siede nella IV commissione, con particolare attenzione per le politiche sociali e giovanili, ma soprattutto per i rapporti con i cittadini".

Sarà presente anche il Sindaco Leghista Luca Lettieri: “È importante mantenere un contatto costante con la comunità e il territorio anche attraverso questa iniziativa che ha l’obbiettivo di raccogliere segnalazioni, proposte, ma anche critiche. Un modo per migliorare e rafforzare l’azione amministrativa”.

Il Segretario provinciale Sara Foscolo: "La Lega si dimostra ancora una volta vicina al territorio. Un plauso all'iniziativa dei consiglieri comunali di Loano, che in questo modo potranno ascoltare le esigenze dei cittadini, prendere atto delle segnalazioni e portare le loro istanze all'interno del palazzo comunale e non solo. La politica si avvicina alla gente, scende in piazza tra la gente, per cercare di risolvere i problemi, dai più piccoli ai più complessi e di accogliere anche le eventuali critiche in maniera costruttiva. Questo è il modo corretto di fare politica".

"Vi aspettiamo nelle piazze loanesi, occasione anche per rinnovare la tessera sostenitore Lega 2024" conclude il capogruppo e Segretario leghista Demis Aghittino.