Rigassificatore, i sindaci a Toti: “ Quel progetto non va fatto presidente, ascolta il territorio”

“Apprendiamo dai media che Toti intende procedere con il posizionamento del rigassificatore davanti alle nostre coste. Il comune di Quiliano risponderà per via amministrativa alla lettera che ha ricevuto; tuttavia, dobbiamo ribadire con chiarezza che per noi questo progetto non deve essere realizzato e ci auguriamo che il presidente non insista”.

Così i sindaci di Savona, Quiliano, Albissola Marina, Albisola Superiore, Spotorno, Carcare, Altare, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio rispondono alle dichiarazioni di ieri del commissario e presidente regionale Giovanni Toti in merito al progetto sul posizionamento della nave rigassifcatrice Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona.

“Auspichiamo quindi che cominci ad ascoltare il territorio attivandosi di conseguenza”, proseguono i 10 primi cittadini del savonese.

Toti aveva dichiarato che "Snam sta ultimando il progetto finale che è stato ampiamente modificato per venire incontro alle esigenze sottolineate dai sindaci del territorio” e che "il progetto sarà presentato al Ministero dell’Ambiente nelle prossime settimane quando verranno sciolti anche gli ultimi dubbi circa sulla stazione di pompaggio che è posta a Quiliano e su cui aspettiamo che il Comune e il sindaco scelgano definitivamente la migliore collocazione da un punto di vista urbanistico per il loro territorio”.