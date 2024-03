Si allarga il fronte di frana sulla Sp19 al Santuario. Provincia: "Prematuro capire se si può disporre un senso unico alternato"

"Si è ampliato il cedimento più a monte rispetto a ieri, faranno un passaggio pedonale però è troppo pericoloso, sta mancando il supporto sotto".

Peggiora la condizione della carreggiata venuta giù ieri pomeriggio sulla Sp19 al Santuario nei pressi del ristorante all'altezza del ristorante 32 con i residenti della zona di Cimavalle che continuano ad essere isolati e lo saranno probabilmente per molto tempo.

Per raggiungere infatti le abitazioni due potrebbero essere le soluzioni: o passando da Altare oppure da via Ranco.

Questa mattina nel frattempo si è svolto un sopralluogo di aggiornamento per analizzare la situazione, con la partecipazione del Dirigente l'ingegner Chiara Vacca, dei tecnici e dei geologi incaricati di valutare l’entità della criticità dell’accaduto.

"È prematuro capire se si può fare un senso unico alternato" ha spiegato Sara Brizzo, consigliere provinciale con delega alla viabilità.

"Nei primi giorni della prossima settimana, prevediamo di ottenere una valutazione più precisa, stimata in diverse centinaia di migliaia di euro. Attualmente, non disponiamo degli estremi necessari e non è possibile prevedere con certezza la data di riapertura della viabilità. La stima definitiva, che includerà ulteriori dettagli, sarà comunicata prossimamente" continuano dalla Provincia.