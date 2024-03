Brazilianart, successo di pubblico per la mostra al priamar: 2mila visitatori in un mese

L'associazione culturale Circolo Paulista, in collaborazione con il Collettivo Curatoriale TDF.collective e il Comune di Savona ha organizzato in città un progetto artistico diviso in due parti che si articola lungo tutto il corso dell'anno. Il progetto ha il patrocinio della Provincia e il sostegno della Fondazione De Mari.

La prima parte, costituita dalla mostra al Priamar intitolata 370° e da una serie di eventi collaterali si è conclusa con un successo di pubblico: 2079 persone in meno di un mese, infatti, hanno visitato la mostra dell'artista italo-brasiliano Alexandre Mora Sverzut. Il 12 marzo inizia, invece, la seconda parte del progetto con il percorso didattico Maschere Bianche che si allarga ancora di più al mondo delle scuole e delle associazioni.

“Un grande risultato di pubblico – commenta l'Assessore alla Cultura Nicoletta Negro parlando della mostra di Alexandre Mora Sverzut - che apre un lungo percorso che si articola tutto l'anno e coinvolgerà le scuole, le associazioni, la cittadinanza con l'apporto di docenti in arrivo dalle più prestigiose realtà italiane. #BrazilianArt è stato un bell'esempio di sviluppo progettuale che nasce dall'esigenza di un'associazione di mettere in luce un tema importante come la decolonizzazione culturale e si diffonde in città grazie alle sinergie con l'Amministrazione e le scuole”.

La prima fase del progetto: la mostra

La prima parte è stata inaugurata il 13 gennaio nelle sale del Palazzo del Commissario e nella Sala della Cappella sulla Fortezza del Priamar, con la mostra intitolata 370°; esposizione delle opere dell'artista italo-brasiliano Alexandre Mora Sverzut che ripercorrevano la ricerca artistica dell'autore in relazione alle influenze legate alle sue origini e a quelle del territorio della città di Savona che lo ha accolto e dove da 15 anni vive e lavora.

Oltre alla mostra, il Circolo Paulista ha organizzato anche una serie di eventi collaterali come visite guidate, talks e workshops, che hanno avuto come focus principale la decolonizzazione culturale, che si esprime attraverso l'arte come strumento educativo. Dopo il grande successo e l'apprezzamento del pubblico (2079 visitatori tra gennaio e febbraio in 31 giorni di apertura), si apre adesso la seconda fase del progetto #Brazilianart, ovvero il percorso didattico dal titolo "Maschere Bianche", ancora incentrato sulla decolonizzazione e rivolto ad insegnanti ed educatori, al fine di attivare dei laboratori didattici coinvolgendo gli studenti degli istituti scolastici e delle associazioni partecipanti.

La seconda fase: incontri e laboratori da marzo a dicembre

Per le organizzatrici del progetto Giovanna Rombaldi, ideatrice di #Brazilianart, Ingrid Rampini, fondatrice e presidente di APS Circolo Paulista, Annachiara De Maio, coordinatrice di Maschere Bianche:“#Brazilianart vuole essere un progetto che aiuta a spostare il proprio centro del mondo, a capire e a conoscere le diverse culture e le diverse modalità di fare arte semplicemente imparando a guardare con altri occhi”.

Il programma di "Maschere Bianche"

Marzo

12 marzo ore 15 - Sala della Sibilla (Fortezza del Priamar). "Maschere, Specchi, Ombre: Storia coloniale e sapere europeo" con prof. associato di Storia Contemporanea Gabriele Proglio - UNISG

13 marzo ore 15 - Sala della Cappella (Palazzo del Commissario, Fortezza del Priamar). "Fili Decoloniali. Antropologia, Arte e Attivismo" con il prof. Francesco Vietti - Ricercatore in Antropologia Culturale, UNITO e il prof. Rasid Nikolic - docente di teatro di Figura dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

14 marzo ore 15 - Sala Nassyria (Palazzo della Provincia di Savona). "Decolonizzare le menti: Arte contemporanea e nuovi posizionamenti nel mondo per una relazione sostenibile" con la prof. Cristina Giudice - docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Aprile

3 - 14 aprile. Tavolo Teatro - a cura dell’Associazione Culturale Teatro21 di Savona - Laboratori di Teatro Sociale e Comunità

Maggio

Tavolo di MusicArTerapia sulla Globalità Dei Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi dal 1970

6 maggio - Lectio Magistralis con Stefania Guerra Lisi

10-11 maggio - Laboratorio con Sara Delfino (MusicArTerapeuta)

Giugno-novembre

Attivazione e monitoraggio dei progetti nelle scuole e nelle associazioni

Dicembre

Restituzione dei lavori svolti.