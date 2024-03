Toirano, cede la pavimentazione stradale in via Braida: area transennata (FOTO)

La Protezione civile di Toirano, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ha monitorato l'intero territorio comunale per tutta la notte.

"Al momento non si registrano particolari episodi e fenomeni di smottamento e il livello dei fiumi è sotto controllo", commenta il Sindaco Giuseppe De Fezza.

"Tuttavia, segnalo il cedimento di una parte di pavimentazione in via Braida, all’innesto con via Polla. Grazie all'aiuto dei volontari dei vigili del fuoco e della Protezione civile, l'area è stata transennata e segnalata. Domani l’ufficio tecnico effettuerà le necessarie verifiche per la messa in pristino. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. La popolazione non esiti a segnalare eventuali criticità o disagi", prosegue il primo cittadino.

"Ringrazio tutti per la collaborazione, dai volontari della Protezione civile, alla polizia municipale, all'assessore Oddo e ai volontari dei vigili del fuoco", conclude il primo cittadino.