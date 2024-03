Alassio in lacrime per la tragica scomparsa di Simone Rossi, il sindaco: "Una persona splendida"

È un lutto che ha colpito profondamente la città di Alassio, quello della tragica scomparsa di Simone Rossi, che aveva solo 43 anni. Questa mattina (11 marzo) la Città del Muretto è spenta, non ci sono sorrisi e chiacchiericcio per le strade e nei bar, ma occhi bassi, lacrime e solo parole belle per ricordarlo.

L’alassino, grande appassionato di sport, è rimasto vittima della tragedia avvenuta domenica 10 marzo a Monesi, a causa di una slavina che ha travolto alcuni escursionisti.

“Simone era una persona splendida, in gamba, si dava sempre da fare, in qualsiasi cosa fosse coinvolto, ed era sempre sorridente. Un dolore immenso parlarne al passato, non riesco ancora a crederci – commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati con la voce rotta dall’emozione -. Sia come assessore al Turismo e allo Sport che come imprenditore, ha fatto solo buone cose”.

Così viene ricordato dal primo cittadino, amico di famiglia, che ha espresso grande stima nei suoi confronti anche come imprenditore. “È riuscito a realizzare progetti importanti. E poi era davvero una persona squisita, sempre positiva. Sono scoppiato a piangere appena l’ho saputo. Una tragedia vera”.

Originario di San Damiano, frazione di Stellanello, Simone Rossi proveniva da una storica famiglia di commercialisti di Alassio, molto legata al territorio, impegnata nel mondo dell’associazionismo, per molti anni referenti di zona di Confcommercio, ed era molto conosciuto in tutto il ponente. Da qualche tempo, aveva riattivato un vecchio frantoio a San Damiano e, grazie alle sue indiscusse capacità imprenditoriali, aveva costruito una realtà molto moderna, pur restando legato alle tradizioni.

Simpatizzante della Lega, Rossi era stato impegnato politicamente nella città di Alassio, ricoprendo il ruolo di assessore al Turismo e allo Sport nell’Amministrazione Canepa e come vicepresidente del Consiglio e consigliere di minoranza nella scorsa Amministrazione Melgrati. Anche da parte dell’ex sindaco Enzo Canepa, un commosso ricordo: “Simone era un ragazzo d’oro. Per me è stato un privilegio conoscerlo e poter lavorare con lui per 10 anni, prima in Amministrazione e poi all’opposizione. Sempre coerente con sé stesso, Proprio una buona persona che ha avuto tante idee, anche da punto di vista turistico, sempre per amore di Alassio e mai per interessi personali, anzi. Una persona generosa, di cuore. Era molto stimato da tutti, un grandissimo lavoratore che aveva collaborazioni con realtà prestigiose del territorio”. “Questa tragedia è inaccettabile per tutti noi che lo abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto bene – conclude Canepa -. Conosco molto bene la bellissima famiglia e mi stringo a loro nel dolore per questa gravissima e incolmabile perdita”.

“Questa mattina, ad Alassio è percettibile una coltre di tristezza assoluta – afferma Carlomaria Balzola -. Poche volte mi è capitato di vedere tanta tristezza diffusa. Simone era una persona stupenda. Un imprenditore moderno, molto impegnato anche nel mantenere vive le tradizioni e valorizzare la piccola frazione di Stellanello. In tutto quello che ha fatto, ha messo il massimo impegno. Quando era assessore allo Sport ha realizzato tante belle progettualità”.