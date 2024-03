Complemento per lo Sviluppo Rurale '23-'27: a Savona cominciati gli incontri con le amministrazioni

E' partita stamani da Palazzo Nervi la serie di incontri organizzati da Regione Liguria e Anci per parlare di uno strumento che va a sostituire il vecchio PSR (Piano di Sviluppo Rurale) passando da documento di programmazione regionale a strumento attuativo a livello locale del Piano Strategico della PAC nazionale con uno sviluppo su 5 anni e una dotazione finanziaria di 207 milioni di euro, per interventi di sviluppo rurale programmati come interventi nazionali con specifiche regionali, in modo da tenere conto delle diversità economiche.