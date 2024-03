Sanità, Garibaldi (Pd): "Sulla revisione del Pnrr Toti chieda al Governo il ritiro della norma"

"Mentre la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni chiede un incontro al Ministro contro la riduzione di 1,2 miliardi di fondi alla sanità, Toti tace e accetta passivamente i tagli che ancora una volta il governo impone al sistema sanitario".

A dirlo è il capogruppo in Regione del Partito Democratico, Luca Garibaldi, in riferimento alla revisione del Recovery Fund: "Con il nuovo DL PNRR il Governo ha nei fatti tolto 1,2 miliardi dei fondi Pnrr destinati alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere - spiega - Una scelta semplicemente vergognosa. Il fondo dell’edilizia sanitaria, a cui il governo dice di attingere, non è infinito e il rischio è di non realizzare interventi indispensabili".

"Toti per difendere le sue misure che privilegiano la sanità privata - aggiunge Garibaldi - litiga con il governo, ma quando è messa in pericolo la sanità pubblica non batte ciglio e acconsente. Il presidente dica al Governo che la norma va ritirata e che il finanziamento va garantito".

Al consigliere regionale di opposizione, ha risposto così l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola: "Ho partecipato in rappresentanza di Regione Liguria alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e, in piena sintonia con il Presidente Giovanni Toti, ho condiviso la posizione di tutte le Regioni affinché si arrivi ad un'interlocuzione urgente con il Ministro della Salute per abrogare le disposizioni normative del articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 19/2024. In particolare all'unanimità le Regioni ritengono necessario che tale comma venga abrogato perché prevede la cancellazione di risorse già assegnate alle Regioni per 1,2 miliardi di euro per investimenti nell'edilizia sanitaria. Quindi le parole del consigliere regionale d'opposizione Luca Garibaldi non sono solo fuori luogo, ma soprattutto non corrispondenti alla realtà dei fatti".