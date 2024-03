Savonese in ginocchio tra le frane e le strade crollate. Pasa (Cgil): "A Savona è tutto immobile. Rischia di rimanere isolata"

"La provincia di Savona è spezzata in 3. Si certifica l'assenza di autorevolezza soprattutto della politica provinciale che dovrebbe fungere da regia".

Il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa sbatte ancora una volta i pugni sul tavolo e lo fa proprio a qualche giorno dalle frane che stanno martoriando la provincia di Savona. Dalla caduta di detriti a distanza di qualche giorno tra Varigotti e Noli zona Malpasso, passando per il crollo della Sp12 in località Santuario e i cedimenti avvenuti sull'Aurelia a Celle e ancora prima a Varazze. Senza contare gli altri smottamenti nelle diverse parti del savonese soprattutto in Val Bormida tra Carcare e Cosseria in località Cornareto.

E il dito è anche puntato sui cantieri sull'A6 Torino-Savona diventati un vero e proprio cruccio per gli automobilisti.

"È la fotografia di ciò che sono capaci di rappresentare i nostri politici a livello provinciale, regionale e nazionale. È una vergogna, ogni volta che ci sono due gocce d'acqua c'è la riviera di ponente tagliata in due, ed un danno per tutti - spiega Pasa - Non c'è nessun politico eletto in provincia di Savona che questo problema qui lo sbatta sui tavoli della Provincia, della Regione e dei Ministeri. Non è più ammissibile e accettabile".

"A Genova città e provincia ci sono decine di progetti, di cantieri, nuove infrastrutture ferroviarie, portuali, viarie. A Savona è tutto immobile, fermo, obsoleto. Rischia di precipitare e di rimanere totalmente isolata. È un problema per le imprese, per i pendolari, i lavoratori, gli studenti, il turismo - puntualizza il segretario della Camera del Lavoro savonese - Non è più accettabile, ci sono solo promesse da marinaio. È fermo il tavolo provinciale sulle infrastrutture, quello regionale, ministeriale, anche laddove si possono trovare soluzioni tipo Funivie è tutto bloccato".