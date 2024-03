A Finale un evento firmato "Forza Italia", sarà presente il Ministro Zangrillo e il candidato sindaco Berlangieri

Si svolgerà domani pomeriggio, venerdì 15 marzo, alle ore 18, il primo di una serie di eventi che Forza Italia dedica al territorio della provincia di Savona.

Ad annunciarlo il Vice Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Angelo Vaccarezza:"A Finale Ligure, in Sala Gallesio, avremo il piacere di ospitare il Ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo insieme a tanti amici: l'Onorevole Roberto Bagnasco, il Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco, il Commissario Provinciale Luigi Pignocca e tanti amministratori del territorio".

"Sarà presente anche Angelo Berlangieri, candidato sindaco in lizza per le amministrative che vedranno il rinnovo del Consiglio comunale della città l'8 e il 9 Giugno prossimi. Non c'è migliore occasione, oltre che per ribadirgli il nostro incondizionato sostegno, anche per rinnovare ad Angelo i nostri migliori auguri per una campagna elettorale ricca di soddisfazioni", conclude Vaccarezza.