L'Istituto Comprensivo Savona 2 inaugura una nuova aula polifunzionale

Venerdì 15 marzo, dalle ore 10, presso l'Istituto Comprensivo Savona 2, situato in via Caboto 2, si terranno due importanti eventi.

In primo luogo, si svolgerà la cerimonia di chiusura di un progetto di job shadowing Erasmus Plus finanziato dalla Comunità Europea. Questa iniziativa ha visto l'istituto come scuola ospitante per due docenti provenienti dalla Repubblica Ceca, i quali hanno seguito le attività didattiche della scuola per una settimana, condividendo le buone pratiche.

Inoltre, sarà inaugurata una nuovissima aula polifunzionale, dotata di postazioni complete di dispositivi tecnologici, dove i ragazzi potranno trovare un ambiente d'apprendimento sereno e innovativo.

L'Istituto Comprensivo Savona 2, sotto la guida del dirigente scolastico, il dottor Armandino Memme, e del suo staff, si impegna a promuovere l'innovazione e l'internazionalizzazione.