Savona, la città a caccia di sponsor per finanziare cultura e manifestazioni

Palazzo Sisto cerca sponsor, non solo per gli eventi culturali e la promozione turistica della città, ma anche per le strutture e le manifestazioni sportive e sociali.

Lo fa con la delibera di giunta che lancia il bando per i privati che intendono sponsorizzare gli eventi in città e con l'Art Bonus che prevede agevolazioni fiscali per quei privati che sostengono economicamente interventi a favore della tutela del patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo.

Nel complesso il Comune cerca sponsorizzazioni per un totale di circa 700.000 euro. Di questi 600.000 destinati a eventi culturali (200.0000), manifestazioni e iniziative turistiche (340.000), iniziative per la promozione e valorizzazione del territorio e dei quartieri (40.000), valorizzazione delle strutture culturali cittadine, iniziative per rilanciare il rapporto scuola-città (40.000) e eventi sportivi (40.000).