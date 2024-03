Elezioni europee, Forza Italia apre la campagna elettorale a Finale Ligure

"Con l'evento delle ore 18 di oggi in Sala Gallesio insieme al ministro Paolo Zangrillo, si apre ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, che vedranno nella nostra provincia 40 comuni andare al rinnovo dei consigli comunali".

Cosi commenta Luigi Pignocca, commissario provinciale di Forza Italia Savona, che aggiunge: "Finale Ligure non è stata scelta per caso: Angelo Berlangieri ha tutte le caratteristiche necessarie per governare la città, merita e avrà tutto il nostro sostegno. I prossimi quindici giorni saranno per me fondamentali per definire l'assetto della Direzione Provinciale Di Forza Italia, per dare vita ad un reale radicamento sul territorio. La nostra presenza sarà concreta anche nelle liste delle amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi".

"Insieme alla direzione provinciale, verrà nominato anche il responsabile di Azzurro Donna e dall'inizio di Aprile con l'aiuto di tutti i collaboratori inizierà il percorso che porterà alla nomina dei commissari cittadini - prosegue - L'obiettivo è quello di arrivare entro la fine del mese di maggio, ad aver coperto almeno il 50 per cento del territorio con la figura di un commissario, che avrà il compito di raccogliere le iscrizioni necessarie alla convocazione di un congresso e, in autunno, poter organizzare i congressi delle diverse realtà comunali".

"Al termine di questo percorso spero di poter aggiungere un ulteriore tassello, quello del congresso provinciale, che chiuderà la fase commissariale per passare ad avere la figura di un Segretario coadiuvato da un coordinamento provinciale scelto dagli iscritti, che ad oggi sono sempre più numerosi - conclude - Pignocca - Forza Italia, fin dalla sua nascita ed oggi più che mai ha rappresentato e rappresenta quei valori di un centrodestra moderato in cui oggi sempre più Italiani si riconoscono".