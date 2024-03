Diocesi Savona-Noli: aperte le iscrizioni per la prima Giornata mondiale dei bambini

Il 25 e 26 maggio avrà luogo la prima Giornata Mondiale dei Bambini, dedicata ai bambini e alle bambine di età compresa fra i 6 e i 12 anni, promossa da papa Francesco e organizzato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, coordinato da padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la collaborazione della Comunità di Sant'Egidio e della Cooperativa Auxilium. L'iniziativa ha l'obiettivo di porre al centro la condizione dei più piccoli offrendo uno spazio di riflessione sul loro futuro e sul mondo che gli adulti intendono consegnare loro.

Anche la Diocesi di Savona-Noli aderisce riservando 50 posti (35 bambini e 15 adulti accompagnatori). Il programma di massima prevede il sabato il viaggio in treno, il pranzo al sacco e dalle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma la festa insieme al Santo Padre. La domenica alle ore 10 in piazza san Pietro, nella Città del Vaticano, si terrà la preghiera con il pontefice e a seguire si potrà fare ritorno in treno.