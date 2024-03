Rissa sugli spalti tra Carcarese e Celle Varazze, intervengono i carabinieri

Incidenti e tensione ieri pomeriggio a Carcare, sugli spalti del "Candido Corrent", durante l'incontro valevole per il campionato di Promozione, girone A, tra i padroni di casa della Carcarese e il Celle Varazze, vinto 4-3 dalle civette. Entrambe le società hanno reagito ai fatti accaduti, prendendo posizione su quanto accaduto.

"Oggi è stata una giornata triste, non per il risultato, non per la prestazione, nulla che centri con il calcio - commentano dall'Asd Carcarese - La partita è stata corretta, in campo tanti gol ed emozioni. Sugli spalti invece abbiamo assistito ad uno “spettacolo” ben diverso. Vedere i nostri tifosi aggrediti, bambini in lacrime dalla paura, famiglie che cercavano di proteggersi per evitare di finire nella bolgia, ci ha fatto male, molto male".

"Da sempre ci scagliamo contro la violenza e non avremmo mai voluto assistere ad un episodio del genere che, oltre al grande spavento, ha provocato ferite ad alcuni nostri tifosi, i quali sono stati soccorsi dalla Croce Bianca di Carcare che ringraziamo. Così come ringraziamo i carabinieri intervenuti sul posto. Crediamo fermamente che lo stadio sia un luogo dove le famiglie la domenica, e non solo, possano vivere un pomeriggio di sport e divertimento".

"Oggi purtroppo non è stato così, non per colpa nostra, ma ci scusiamo lo stesso. Perché a voi cerchiamo sempre di regalare un momento sano, educativo e gioioso e oggi non ci siamo riusciti. L’amarezza è tanta, perché trovare un motivo a tutto questo è impossibile. Nulla è successo per scatenare tanta rabbia e violenza. Noi al Corrent oggi siamo andati, come sempre, per giocare e vedere una partita di calcio. Il gruppo di tifosi del Celle Varazze invece no. Che le intenzioni non fossero delle migliori lo testimoniano i passamontagna indossati dai ragazzi della curva biancoblu. È con il volto coperto che hanno insultato e poi aggredito i nostri tifosi. Speriamo vivamente che la società intervenga e li punisca", concludono dal sodalizio biancorosso.

Immediata è arrivata la replica del Celle Varazze Fbc: "In merito al comunicato rilasciato dall'Asd Carcarese, prendiamo le distanze dal comportamento tenuto da alcuni propri sostenitori, certi comportamenti non fanno parte in nessun modo della filosofia e degli ideali educativi della società e verranno presi seri provvedimenti in tal senso. La società è rammaricata perché fino ad ora non era mai accaduto nulla di simile".

"A tal proposito però, riteniamo altresì necessario che la società Asd Carcarese prenda le distanze da alcuni propri sostenitori, di età ben più adulta dei ragazzi del Celle Varazze, che con fare provocatorio ed assolutamente maleducato hanno insultato donne con bambini in braccio, con frasi ingiuriosi ed irripetibili, contribuendo certamente ad esasperare la situazione ed ad esacerbare gli animi ed il tutto ha contribuito ad arrivare alle brutte scene viste sugli spalti".

"In una giornata come questa tutti perdono ed è spiacevole che si cerchi di trovare il capro espiatorio senza in maniera razionale vedere i problemi e gli errori di ambo le parti", concludono dal Celle Varazze.