A Savona il 20 e 21 marzo Open Day al Campus universitario

Nei giorni 20 e 21 marzo dalle 9 alle 13 due giornate di Open Day al Campus Universitario di Savona, iniziativa organizzata dall’Università di Genova e dal Centro servizi di Ateneo territoriale, struttura dell’Università di Genova che ha sede e opera presso il Campus.

Durante le due giornate, gli studenti e le loro famiglie avranno modo di visitare le strutture del Campus tramite un percorso guidato, nel corso del quale gli studenti avranno la possibilità di ascoltare, tramite il proprio smartphone, alcune tracce audio esplicative.

I visitatori potranno ricevere informazioni dal personale presente presso le numerose postazioni allestite presso la Biblioteca. Tutta l’offerta formativa e i servizi dell’Ateneo genovese saranno presentati da docenti, orientatori e studenti tutor.

Altra iniziativa molto interessante nell’ambito dell’Open Day sarà la presenza di alcune aziende all’interno del Career Day, con la possibilità per gli interessati di presentare il proprio curriculum e svolgere un breve colloquio conoscitivo.

Presenti anche quest’anno Carabinieri, Capitaneria di Porto, Esercito Italiano, Guardia di Finanzia, Questura e Vigili del Fuoco, che presenteranno i profili maggiormente richiesti nei loro rispettivi ambiti lavorativi.

Un breve questionario da compilare presso lo Stand del Campus aiuterà a migliorare i servizi offerti e a conoscere le opinioni dei visitatori.

Questo e molto altro ancora per un Open Day ricco di iniziative, un’occasione imperdibile per conoscere l’Ateneo genovese e il suo Campus, per orientarsi nella scelta del proprio futuro.

Mercoledì 20 marzo, infine, coinciderà anche con la prima Giornata Nazionale delle Università, indetta dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), dal titolo “Le università svelate”.

Il ricco programma è consultabile QUI.

L’ingresso è libero ed aperto, senza prenotazione, a quanti vorranno partecipare.