Savona, il 25 marzo visite guidate a Villa Zanelli ma l'attuale convenzione limita l'uso pubblico

Il 25 marzo i Savonesi potranno approfittare dei tre giorni degli Open days per le visite guidate a Villa Zanelli, oggetto di un importante intervento di restyling costato 6,6 milioni di euro. Ma, in base alla convenzione che era stata stipulata nel 2018 tra il Comune di Savona, con la giunta Caprioglio, e Arte Genova, proprietaria dell'immobile, l'uso della Villa e dei suoi spazi pubblici è limitato.

In base al documento “gli spazi a destinazione espositiva pari a superficie 119,90 mq per iniziative pubbliche e/o aperte al pubblico di carattere espositivo e culturale”, potranno essere utilizzati per due mostre temporanee «con durata di 15 giorni ciascuna, nel periodo compreso tra ottobre e aprile» . Per il parco “la fruizione da parte del Comune dell'area Parco avverrà compatibilmente con le esigenze della proprietà e/o dei suoi aventi causa” per dieci giornate all'anno non consecutive, suddivise tra sette giornate tra ottobre e aprile e tre tra maggio e settembre.