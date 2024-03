Alassio, consegnato ai Bagni Selin l’attestato di “Impresa Storica”

Nella Sala Magnano della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Savona si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di consegna dell’attestato di “Impresa Storica” all’azienda Pier Franco Gandolfo, titolare dei Bagni Selin di Alassio. A consegnare il prestigioso riconoscimento - che certifica il patrimonio di tradizioni, conoscenze e saperi cui sono legati da sempre lo sviluppo, la crescita e la promozione del territorio - sono stati il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi, il componente la Giunta camerale, Osvaldo Geddo, e il segretario generale, Marco Casarino.

La ditta Pier Franco Gandolfo, il cui inizio attività risale al 1910, va ad arricchire il numero delle imprese della provincia di Savona già iscritte al Registro che ora, per il Savonese, comprende in tutto 40 imprese storiche. L’elenco completo con i profili delle aziende storiche è disponibile all’indirizzo https://www.unioncamere.gov.it/imprese-storiche

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e il coordinamento del Centro per la cultura di impresa nel 2011 in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. La finalità del Registro Nazionale è quella di premiare le aziende ultracentenarie che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”. L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti i tipi di impresa. Le adesioni al Registro avvengono su base volontaria a seguito della partecipazione ad appositi bandi online pubblicati periodicamente da Unioncamere.