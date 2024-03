Altare, "fonte del Lupo" chiusa. Scotti: "Il sindaco fornisce le versioni che più gli convengono"; Briano: "Si tratta di un'area privata"

La consigliera comunale indipendente Rita Scotti è tornata sulla questione della "Fonte del Lupo", il cui accesso è stato chiuso alcuni mesi fa.

"Già in passato si era verificato un tentativo simile da parte di un precedente proprietario, ma l'amministrazione dell'epoca era subito intervenuta per far riaprire la strada nell'interesse della collettività, che da sempre si rifornisce dal troppo pieno della vasca", commenta la Scotti. "Sono allibita che il 'primo' cittadino finga di non sapere queste cose. Ma ormai sappiamo bene che lui ha ben altre priorità da accudire, purtroppo non sempre in linea con quelle degli altaresi".

"Come già spiegato rispondendo alle sue interrogazioni, non si tratta di una fontana o di una sorgente, ma di un troppo pieno di una vasca dove oggi c'è acqua, ma che nei periodi di siccità non scorre nulla", replica il sindaco Roberto Briano. "Si tratta di un'area privata che è stata oggetto di alcuni lavori di sistemazione. I proprietari hanno deciso di chiudere l'accesso per una questione di sicurezza. Onestamente, sono stufo di parlare sempre delle stesse cose. Nuove Terme Vallechiara si è dichiarata disponibile ad incontrare la consigliera Scotti per spiegare la situazione".

"Spiace dover constatare ancora una volta che il sindaco fornisca le versioni che più gli convengono. Un momento di siccità non è motivo sufficiente per rinunciare a una servitù di passaggio 'pubblica', che per definizione riguarda un terreno privato", conclude la Scotti.