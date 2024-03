Presunte fatture false, l'avvocato di Massimo Zunino: "Prestazioni regolarmente eseguite, contabilizzate e saldate"

“In riferimento al rinvio a giudizio del signor Massimo Zunino, quale difensore dello stesso, mi preme sottolineare che, fermo il dovuto rispetto per i provvedimenti della magistratura, trattasi, a mio giudizio, di una decisione difficilmente comprensibile e priva di reali giustificazioni".

A dirlo è Franco Aglietto, l'avvocato difensore dell'ex parlamentare del Pd e presidente di Sat Massimo Zunino a seguito della disposizione di rinvio a giudizio del Gup Laura De Dominicis nell'udienza preliminare.

"La contestazione concerne una presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale privata del signor Zunino. Vi è piena prova agli atti di indagine che le prestazioni professionali oggetto delle contestate fatture sono state regolarmente eseguite, contabilizzate e saldate in assoluta trasparenza tramite bonifici bancari - prosegue il legale Aglietto - Il signor Zunino si sottoporrà pertanto serenamente al giudizio del Tribunale che non potrà che confermare la piena correttezza del suo operato professionale”.

Ad essere rinviato a giudizio con l'accusa di estorsione anche l'ex direttore generale di Ecosavona e amministratore unico di Green Up (ora Haiki Mines) Flavio Raimondo.

Assolto invece, dopo aver optato per il rito abbreviato, Andrea Bottino, direttore dell’agenzia Ligurcapital.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica Massimiliano Bolla aveva richiesto nell'agosto del 2022 il rinvio a giudizio per una vicenda che vede coinvolto Claudio Busca, ex presidente di Fg Riciclaggi, che aveva accusato gli stessi Zunino e Raimondo.

Le indagini svolte dalla guardia di finanza avrebbero notato che Zunino, difeso dall'avvocato Franco Aglietto, imputato come rappresentante legale della Nenets Srl (società di comunicazione, indagini di mercato e marketing), avrebbe emesso fatture false tra il 2016 e il 2020 alle società gestite da Raimondo, EcoSavona, Waste Italia e Green Up per alcune operazioni inesistenti per una cifra che ammonterebbe sui 300mila euro.

Raimondo, difeso dai legali Sciretti e Sisto, per procurare a Zunino "un ingiusto profitto", avrebbe pagato le fatture, come era stato specificato dalla Procura e "si appropriavano delle seguenti somme: 73mila 200 euro ai danni di EcoSavona, 146mila 400 ai danni di Waste Italia e 97mila 600 ai danni di Green Up".