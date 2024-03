Parco eolico, Cengio dice "No": "Progetto poco chiaro e lacunoso, stravolgerebbe il territorio"

Oltre a Cengio, il piano, con una potenza di 43,4 MW suddivisa in sette aerogeneratori, prevede di coinvolgere anche i comuni di Cairo Montenotte e Saliceto: "Il progetto è apparso fin da subito non chiaro e lacunoso sotto diversi profili, come la nostra amministrazione ha avuto modo di evidenziare già nelle osservazioni presentate alla Regione Liguria, nell’ambito del procedimento di sottoposizione del progetto a valutazione ambientale".

"L'impatto sarebbe significativo e difficilmente mitigabile. È sufficiente considerare che la posizione degli aerogeneratori, con un'altezza complessiva superiore ai 200 metri, sulle cime che variano dai 600 ai 770 metri, comporterebbe un impatto rilevante anche per la sua vicinanza estrema con l'Alta Langa confinante, superando addirittura le cime più alte della stessa".

La giunta Dotta si sofferma in particolare sulla collocazione di due aerogeneratori previsti a ridosso dei nuclei abitativi situati in località Marchetta, composti da abitazioni di tipo rurale recentemente rinnovate e ripopolate proprio in funzione delle loro caratteristiche agresti e contadine: "I residenti praticano attività agro-silvo-pastorali e rappresentano una generazione di ritorno, che si è reinsediata su queste terre per scelta, proprio per condurre — e far condurre ai propri figli — una vita tranquilla in un territorio sano dal punto di vista ambientale, nel rispetto della natura e degli ecosistemi esistenti".