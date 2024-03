Peste Suina Africana, in provincia di Savona abbattuti 1.096 cinghiali in otto mesi

Oltre mille cinghiali abbattuti tra l’ultimo semestre del 2024 e i primi due mesi del 2024. Sono questi i dati forniti dall’assessore regionale alla Caccia, Andrea Piana, in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Veronica Russo (FdI) sul piano di contenimento della Peste Suina Africana in provincia di Savona e, più in generale, in Liguria.

Negli ultimi sei mesi del 2023 in provincia di Savona sono stati abbattuti 809 capi, mentre altri 287 risultano abbattuti nel primo bimestre del 2024 all’interno delle zone di restrizione. In totale, quindi, sono 1.096. Per quanto riguarda l’intero 2023, infine, il numero di cinghiali uccisi è di 549, in netta crescita rispetto ai 222 del 2021.