Nuovo codice della strada: via libera della Camera con 163 "sì", stretta su cellulari, alcol e monopattini

L'Aula della Camera dei Deputati ha recentemente approvato il disegno di legge sul codice della strada con un ampio margine di voti favorevoli, contando 163 "sì" contro 107 voti contrari. Questo significativo passo legislativo ora trasferisce il testo al vaglio del Senato.

Tra le principali novità introdotte dal disegno di legge, spiccano importanti disposizioni volte a contrastare comportamenti pericolosi alla guida e a garantire maggiore sicurezza sulle strade italiane.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l'uso dei telefonini durante la guida, causa frequente di incidenti stradali legati alla distrazione. Il ddl propone sanzioni più severe per chi viene sorpreso ad utilizzare il cellulare al volante, con il ritiro della patente per un periodo compreso tra 15 giorni e due mesi, oltre a una multa che può arrivare fino a 1.697 euro. In caso di recidiva, le sanzioni aumentano ulteriormente, con una multa massima di 2.588 euro e la sospensione della patente fino a tre mesi, accompagnata dalla decurtazione di 8 a 10 punti.

Il testo introduce anche la possibilità di utilizzare sistemi di controllo da remoto per identificare e multare gli automobilisti che non rispettano le regole stradali, come non dare la precedenza ai pedoni o ai ciclisti, o parcheggiare in aree riservate. Le sanzioni saranno più salate per alcune infrazioni, come la sosta nei parcheggi per disabili o nelle corsie degli autobus.

Per quanto riguarda l'eccesso di velocità, su proposta dei sindaci, le sanzioni subiranno un aumento significativo, con multe che potranno arrivare fino a 1.084 euro e la sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi supera i limiti di velocità in città più di due volte in un anno.

Il ddl rafforza anche le misure contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con sanzioni più severe e l'obbligo per i recidivi di installare un dispositivo di blocco dell'avvio del motore in presenza di alcol nel sangue. Chi è già stato condannato e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5, dovrà rispettare lo 0 come nuovo limite e sarà tenuto a rinnovare la patente attraverso una nuova visita medica.

Per i ciclisti, vengono introdotte maggiori protezioni, come l'obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza minima di un metro e mezzo quando sorpassano una bicicletta. Chi possiede un monopattino dovrà attenersi a nuove regole, tra cui l'obbligo di targa, casco e assicurazione, pena una multa che oscillerà tra i 100 e i 400 euro. Saranno inoltre obbligatori gli indicatori luminosi di svolta e freno, con una sanzione prevista tra i 200 e gli 800 euro.

Il disegno di legge prevede anche specifiche sulle zone a traffico limitato, norme per la sicurezza dei passaggi a livello ferroviari e regole più rigide per la sosta vietata. Inoltre, sono previste disposizioni per garantire l'affidabilità degli autovelox, con l'obiettivo di evitarne un utilizzo troppo "lucrativo".

Infine, il ddl include misure specifiche per i giovani conducenti, come l'aumento del divieto di guidare supercar per i neopatentati e restrizioni più severe per i minorenni trovati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. È previsto anche un programma di educazione stradale per i giovani, con l'assegnazione di bonus punti per coloro che frequentano corsi sulla sicurezza stradale a scuola.

In sintesi, il disegno di legge propone una serie di misure volte a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di incidenti, attraverso sanzioni più severe e un maggiore controllo sul rispetto delle norme del codice della strada.