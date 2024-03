"Albenga merita di più": il candidato sindaco Nicola Podio lancia un podcast per raccontare i suoi progetti per la città

Si intitola “Albenga merita di più” ed è il nuovo podcast di Nicola Podio. Il candidato sindaco del centrodestra albenganese lancia un nuovo contenuto per raccontare i suoi progetti per la città.

“Sono davvero molto felice di poter lanciare questo podcast - spiega Podio - uno spazio di ascolto e condivisione, lontano dalle polemiche della campagna elettorale. Nel corso dei vari episodi affronterò i diversi temi che riguardano la città e i progetti che ho in mente per rilanciare Albenga. Il podcast va oltre l'approfondimento del programma elettorale, perché chi lo ascolterà potrà conoscermi meglio anche dal punto di vista umano. Sarà un modo speciale per raccontare e per raccontarmi ai cittadini”.



Il nuovo contenuto va ad aggiungersi agli incontri e alle occasioni informali già organizzati da Podio nelle settimane precedenti, come il 'caffè con Nicola'.



"I cittadini chiamati al voto devono avere l'opportunità di conoscere le idee e le persone che si impegneranno a realizzarle - aggiunge Podio -. Spesso durante la campagna elettorale viene dato più risalto alle polemiche che ai contenuti. Con questo podcast, voglio coinvolgere gli albenganesi nella parte più costruttiva della sfida elettorale, mantenendomi distante dalle polemiche e dagli attacchi personali”.



Nei vari episodi di "Albenga merita di più", parteciperanno anche diversi candidati delle cinque liste che sostengono Nicola Podio, in conversazioni informali che a volte coinvolgeranno due o più persone: “Ho la fortuna di essere sostenuto da un gruppo composto da cittadini preparati e carichi di entusiasmo - aggiunge Podio -. Tutti hanno una gran voglia di mettersi al servizio della loro città e il podcast sarà un ulteriore mezzo di comunicazione per far ascoltare agli albenganesi le loro idee in base ai vari settori di competenza”.



Il primo episodio di “Albenga merita di più” si intitola “Un albenganese” e sarà una puntata speciale dedicata interamente alla figura di Nicola Podio: “Sono voluto partire dai ricordi che mi legano intimamente a questa città - conclude Podio -, dove sono cresciuto, dove lavoro e dove ho costruito la mia vita. Nell'episodio, ho voluto condividere con tutti questi legami e ricordi unici per me. Invito tutti gli albenganesi ad ascoltare questo podcast, uno spazio di ascolto e condivisione aperto a tutti, ma anche un modo per recepire le istanze dei cittadini”.



“Albenga merita di più” è disponibile sulle principali piattaforme podcast. I vari episodi possono essere ascoltati in modo semplice a questo link: https://open.spotify.com/show/0sVG8h9BFqf6fOvApZ1efZ



Oltre al primo episodio, al lancio del podcast sarà disponibile anche il secondo contenuto dedicato alla riqualificazione del lungomare ingauno. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori episodi su altri temi di interesse per i cittadini.