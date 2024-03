Gaslini Diffuso, l'assessore Gratarola replica a Gianni Pastorino: "Affermazioni, anche denigratorie, che non hanno alcun fondamento"

"Le affermazioni anche denigratorie e i quesiti della nota diffusa dal consigliere Pastorino sul progetto 'Gaslini diffuso' non hanno alcun fondamento". L'assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alle parole del consigliere regionale di opposizione.



"Ho appurato, dopo aver sentito personalmente le direzioni dell'Istituto Giannina Gaslini e di Asl 2 - aggiunge Angelo Gratarola - che l'assunzione di nuovo personale in sostituzione di quello locale che non ha aderito al progetto dell'Istituto pediatrico, ha necessità di un periodo di formazione al fine di acquisire le capacità di gestione del triage pediatrico. Nello specifico nel mese di aprile resterebbero così scoperti sette turni, che sono il 10% del volume di quell'attività in Asl 2. Grazie al personale della stessa Asl opportunamente formato però il servizio sarà garantito nella sua completezza. Nel momento in cui sarà terminata la formazione del nuovo personale del Gaslini, quest'ultimo garantirà in piena autonomia il progetto".



"'Gaslini diffuso' non è, come il consigliere Pastorino offensivamente definisce, un 'annuncio mediatico' o un 'progetto mirabolante' - conclude Angelo Gratarola - ma un'importante realtà su cui Regione punta garantendo tutte le risorse necessarie per mantenere elevato il livello di cura dei piccoli pazienti su tutto il territorio regionale".