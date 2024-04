Cairo, all'Oratorio Le Opes una sala della musica intitolata a Piera Ghia

Cairo Montenotte si prepara a celebrare un momento di grande importanza per la comunità locale con l'inaugurazione della sala della musica presso l'Oratorio Le Opes.

L'evento, fissato per domani, mercoledì 3 aprile, con inizio alle ore 20.45, rappresenta un'occasione per ricordare e onorare la memoria di Piera Ghia, una donna che ha lasciato un'impronta profonda nella vita di molti.

La sala, gestita dalla parrocchia, sarà aperta a tutti i giovani desiderosi di esplorare il mondo della musica, offrendo loro uno spazio dove poter esprimere la propria creatività e passione.

Piera Ghia è deceduta nel dicembre 2021 all'età di 71 anni, a seguito di un incidente stradale avvenuto in corso Mazzini, sulle strisce pedonali vicino alla mini-rotonda situata sul ponte Stiaccini. Il progetto è stato finanziato in parte con le offerte ricevute in memoria di Piera.