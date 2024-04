Celle, fermi al palo i lavori sulla pista da skate e monta la polemica

I lavori sulla pista da skateboard sono fermi al palo da settimane e non stanno mancando le polemiche.

I cellesi, soprattutto sui social, si stanno chiedendo come mai, l'opera realizzata sul lungomare Pertini, nell'area sottostante l'incrocio per raggiungere il casello autostradale, non sia ancora stata conclusa nonostante la maggior parte degli interventi siano conclusi da tempo.

"Stiamo aspettando 4 giorni di bel tempo, di sole, perchè possa attaccare bene la vernice e poi l'intervento sarà concluso. Sarà destinata ai bambini" ha spiegato il sindaco Caterina Mordeglia.

L’idea dell'amministrazione era "di generare un polo specifico per le attività motorie all’aria aperta, unitamente alla forte connotazione dei suoi caratteri, che può innescare dinamiche tali da portarlo in luce rispetto l’indifferenziato sviluppo della promenade attraverso la scelta di ulteriori ambito di intervento per gli sports di strada o legati al mondo dell’outdoor in generale".

Erano state individuate in prima battuta due aree e l'intervento in progetto prevedeva la realizzazione di una prima parte di un sistema di punti d’interesse per sport definiti di strada o minori, sul territorio.

È stato così predisposto un impianto, destinato ad un'attività di skating (pratica sportiva dello skateboard), nell’ambito di una zona che era da tempo degradata.