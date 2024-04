La scuola italiana incontra quella francese: a marzo l'incontro tra una delegazione da Besançon e l'Ufficio Scolastico Savonese

E' stato un mese di marzo di contatti internazionali per il mondo scolastico savonese, con l’Ufficio III Ambito Territoriale di Savona ad accogliere una delegazione francese (Inspectrice de l'Education Nationale de la Circonscription de Besançon 3 e due Consiglieri Pedagogici), in Italia per una missione di Job shadowing Erasmus plus.

A incontrarla sono state la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la dottoressa Nadia Dalmasso, e la dirigente con funzioni tecnico-ispettive dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dottoressa Maria Anna Burgnich, per approfondire le conoscenze inerenti al sistema d'istruzione italiano e per un confronto sulle attività proprie degli ispettori.