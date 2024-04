Sabato l'inaugurazione della nuova Maison Outdoor Immersive Experience: appuntamento imperdibile per gli amanti di storia e metaverso

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Maison Outdoor Immersive Experience. L’iniziativa, realizzata dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, si svolgerà a Triora sabato 6 aprile alle 11.

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente del Parco Alessandro Alessandri, il Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore Regionale con delega all’Agricoltura, Parchi e Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana, il Sindaco di Triora Massimo di Fazio nonché molti amministratori locali, regionali e provinciali.

L’Alta Valle Argentina, grazie all’evento, si prepara a vivere una giornata di novità all’insegna della tecnologia e dello sport. Indossando un visore 3D a 360 gradi, comodamente seduti, i visitatori potranno trovarsi in arrampicata su una parete di roccia, in volo su un parapendio, in sella a una mountain-bike in mezzo al bosco oppure con una muta da canyoning fra le acque di un torrente. Un’occasione per visitare virtualmente l’area protetta con l’ausilio della tecnologia del metaverso e per incoraggiare e rilanciare gli sport outdoor su tutto il territorio del Parco: durante le attività ci si potrà guardare intorno a 360 gradi, osservando la natura, i panorami e le persone nelle vicinanze, con la sensazione di sperimentare l’attività in prima persona. L’ingresso è gratuito.

Lo scopo de la Maison dell’Outdoor, vista la natura multimediale e tecnologica, si pone l’obiettivo di continuare ad aggiornarsi e reinventarsi nel corso del tempo, per proporre esperienze sempre nuove, richiamando e valorizzando la storia e le tradizioni delle comunità.

Programma della giornata:

https://parconaturalealpiliguri.it/6-aprile-parco-alpi-liguri-immersive-experience-a-triora/

Prenotazioni:

https://www.showreeloplay.it/immersive-experience/?fbclid=IwAR3y0Um4Fz4PhKnxe75_MNEohfd5PHrgRWnJspqaWlTEuLpcMkYsiq