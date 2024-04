Elisoccorso Savona, l'assessore Gratarola replica al consigliere Arboscello: "La piazzola del San Paolo è disponibile h24"

"Il sito di Savona, ospedale San Paolo, è già stato validato anche in notturna come Sito Operativo HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) per l'elisoccorso. Ciò permette, a discrezione del medico a bordo del mezzo e alle condizioni cliniche del paziente soccorso, sia l'atterraggio anche in orario notturno che il prelievo di pazienti da centralizzare verso l'Hub di riferimento regionale". Così l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito alle parole del consigliere di opposizione Roberto Arboscello sull'elisoccorso notturno all'ospedale San Paolo di Savona.

"Come risulta da una nota di Asl 2, a integrazione di quanto detto in aula consiliare e anticipata per le vie brevi proprio al consigliere Arboscello, - aggiunge Gratarola - all'ospedale San Paolo possono atterrare e decollare elicotteri anche nelle ore notturne. Dunque, contrariamente a quanto sostiene proprio il consigliere, la piazzola è disponibile 24 ore su 24 e non ha bisogno di ulteriori autorizzazioni.

"Per essere ancora più chiari: non esistono limiti al trasporto in elicottero all’ospedale San Paolo di Savona, ma poiché non è né un Dea di Secondo Livello né Hub di Ponente, il numero di missioni è ragionevolmente più basso rispetto a quelle dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.