Giovani, tutela dell'ambiente e risparmio energetici, due progetti a Stella per 439mila euro

Il primo intervento è stato intitolato “BenessereInComune 2023 – Studio in autonomia ed attività laboratoriali in ambienti di apprendimento innovativi a Stella” e si pone come finalità quella di fornire un aiuto concreto alle famiglie attraverso la futura fruizione nell’ex edificio scolastico di Via Muzio 50, non solo di un nuovo asilo nido al primo piano (in corso di realizzazione), di spazi del piano terra recuperati in modo che possano essere utilizzati, anche in orario extrascolastico, dagli oltre 160 ragazzi residenti nella fascia di età compresa tra i 7 e 14 anni, per lo studio autonomo, attività laboratoriali artistiche e culturali da realizzarsi, anche in collaborazione con l’I.C. Sassello e le associazioni che operano sul territorio con progetti ad hoc.