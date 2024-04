Meteo, weekend di alta pressione

Una forte alta pressione si formerà sull'Italia nei giorni del fine settimana, mantenendo condizioni meteorologiche stabili fino a lunedì. Le temperature saranno in aumento, tuttavia il cielo non sarà sempre sereno.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 5 a lunedì 8 aprile

Cielo in prevalenza irregolarmente nuvoloso per nubi alte, velature e cumuli sulle aree tra pedemontane e Alpi, in particolare oggi, con possibili isolate deboli piogge. Domani e domenica meno copertura ma con tendenza ad aumentare e ad estendersi a tutto il Nord Ovest tra domenica e lunedì.

Temperature in aumento con massime che passeranno dai 18/19°C di oggi ai 24/25° di domenica e lunedì, per un assaggio di estate anticipata. Minime anche in aumento e comprese tra 11 e 14°C.

Venti generalmente deboli a regime di brezza, localmente moderati meridionali su Langhe e alessandrino tra oggi e domani.

Tendenza successiva.

Lunedì sera nuvolosità in aumento e più consistente, per il passaggio di una rapida perturbazione che potrebbe portare temporali per martedì.

