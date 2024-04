Cairo, Lisa Tortarolo entra in Consiglio comunale. E' la nipote dell'indimenticato sindaco Chebello

Nel panorama politico di Cairo Montenotte si staglia una figura giovane ma intraprendente: Lisa Tortarolo, nipote dell'indimenticato sindaco Osvaldo Chebello, entra in Consiglio comunale come parte del gruppo di opposizione 'Cairo in Comune', subentrando al consigliere comunale dimissionario Silvano Nervi.

A soli 24 anni, Tortarolo si prepara a portare avanti un'eredità familiare di impegno e servizio alla comunità, seguendo le orme del nonno che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Osvaldo Chebello ha ricoperto il ruolo di sindaco di Cairo Montenotte per due mandati distinti: dal 1983 al 1990 e poi nuovamente dal 1999 al 2006. Durante i suoi anni di servizio, ha dedicato grande energia e passione al progresso e al benessere della sua città, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione dei suoi concittadini.

"Porterà in Consiglio comunale una freschezza e un contributo utili alla nostra comunità, proseguendo una tradizione familiare che ha lasciato un segno indelebile e avendo come riferimento il nonno Osvaldo, compianto sindaco di Cairo, che tanto ha fatto per la sua Città", commenta la consigliera comunale Giorgia Ferrari.