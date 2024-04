Sindaci in gioco con il "Rischiatutto Riviera": il 22 aprile l'evento benefico a supporto dell'Associazione "Il sorriso di Benedetta ODV"

Sul palco del teatro pietrese infatti rivivrà lo storico gioco televisivo "Rischiatutto" a cui parteciperanno come concorrenti i sindaci di Pietra Ligure, Finale Ligure e Borgio Verezzi: Luigi De Vincenzi, Ugo Frascherelli e Renato Dacquino.

A condurre il "Rischiatutto Riviera" sarà Maurizio di Maggio, voce di Radio Monte Carlo, con la presenza straordinaria dell'attore comico Gianpiero Perone, già protagonista di programmi TV di successo come Zelig e Colorado. Ad accompagnare il tutto anche la musica dell'orchestra Music Invaders.

L'ingresso alla serata sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto all'Associazione "Il sorriso di Benedetta ODV". Per l'evento, organizzato dal gruppo Pulp in Valmaremola, è attesa una grande partecipazione tanto che si preannuncia il sold out tra platea e galleria del "Moretti".