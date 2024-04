Le Vele Alassio: voglia d'estate!

Sabato 20 e sabato 27 aprile dalle ore 23:00 il Club più esclusivo della Riviera ligure di Ponente vi aspetta con "On The Wave", l'evento che ci porterà dritti a quest'estate cavalcando appunto l'onda. Ballerete con la musica di 3 differenti djs provenienti dai club più esclusivi del panorama della movida italiana e non. Saranno con noi: il 20 i djs Stefano Pain e Davide Penna, mentre il 27 ci saranno il resident dj Giorgio V. e Davide Penna. Per premiare la nostra clientela affezionata, i tavoli intorno alla pista avranno entro l'una il prezzo di € 150,00 ogni 5 persone invece di € 250,00.

Mercoledì 24 si apre alle ore 23:00 con l'amato party Mamacita, serata famosa per il suo speciale format con la musica Reggaeton a fare da protagonista.

Martedì 30 dalle ore 23:00 vi aspettiamo con un nuovo format molto apprezzato a Torino: "Hotty", la casa del perreo, che racchiude tutte le energie e le vibes del mondo Latin Urban in un party indimenticabile.





Mercoledì 1° maggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00 vi aspettiamo con il Daytime di Change Your Mind. In consolle troverete: Yaya, Gutta, Ale Trn b2b Madjo e i Dajku Twins.