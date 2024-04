Pietra ospita il Campo di Radioascolto

Antenne alzate verso il cielo e cuffie in testa. Sino a domenica prossima Pietra Ligure ospita il Campo di Radioascolto allestito alla Casa Balneare Valdese. Un’edizione speciale quella di quest’anno perché nell’anniversario di Guglielmo Marconi si festeggiano anche i vent'anni di vita di questa attività dedicata al mondo dei radioascoltatori a Pietra Ligure.

Grazie al fantastico Bettino Tosetti (IZ1CCF), Angelo Brunero si è dotato di un gioiellino di “splitter” Watkins-Johnson che permette di distribuire a 10 ricevitori il segnale della solita e ampiamente collaudata antenna detta mini-whip, un captatore verticale di 10 metri realizzato con canna da pesca, alimentata da un adattatore-trasformatore tipo Bal-Un 36:1 Mini Circuits (per i curiosi: ik1qld.blogspot.com/2022/02/captatore-verticale-con-bal-un-361.html ).

A disposizione degli “ascoltoni dell’etere” qualche coassiale per garantire la distribuzione. “Se possibile provvedete ai vari adattatori PL-BNC, PL-SMA, BNC-SMA, etc. Io ne ho un po’ ma non si sa mai”, è l’invito di Angelo Brunero che spero di ricevere la visita di suo cognato noto radioamatore di Finale Ligure e di qualcuno di CISAR Genova (che gravita principalmente nel Ponente ligure) e ARI Loano, che ha avvisato dell’attività.