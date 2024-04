Domenica 21 aprile il Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli organizza un nuovo incontro "Chi sono? Per chi sono?" dedicato ai ragazzi dai 20 anni in sù.

Alle ore 11 si parteciperà alla messa nella Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, nel centro storico. A seguire si salirà alla Certosa di Loreto, in via Loreto nuova, per un'attività sul tema.