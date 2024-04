Loano, gira nudo per strada bloccando i veicoli in transito: 47enne arrestato per aver violato la sorveglianza speciale

I carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano che, nelle prime ore del giorno, ha messo in allarme i passanti e gli automobilisti che viaggiavano sulla via Aurelia a Loano.

Il tutto è iniziato intorno alle ore 5:20 di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti sulla via Aurelia a Loano a causa della presenza di un uomo che, completamente nudo, girava in stato confusionale, gridando e scagliandosi contro i veicoli in transito.

Giunti sul posto, i militari operanti, coadiuvati dal personale sanitario del locale 118, sono riusciti con non poca fatica a fermare l’uomo e a trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato sottoposto a visita medica.

L’uomo, un 47enne italiano disoccupato già conosciuto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato per aver violato la predetta misura.

Ristretto temporaneamente nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Albenga, nella mattinata di ieri è stato accompagnato in Tribunale a Savona dove, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e del rito direttissimo, è stato disposto che venisse condotto nel carcere d’Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.