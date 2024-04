Cairo, oltre mille firme per salvare i cedri di piazza Abba. Il comitato: "Il sindaco terrà conto della posizione dei cittadini?"

Sabato scorso, il comitato cittadino, supportato dal circolo locale del Partito democratico e dai gruppi di opposizione "+Cairo" e "Cairo in Comune", è sceso in piazza per raccogliere firme contro il progetto dell'amministrazione Lambertini, che prevede l'abbattimento dei due cedri di piazza Abba.

"Il conteggio è parziale perché dobbiamo ancora ritirare le firme dai negozi e bar che hanno aderito ospitando la nostra iniziativa. Ma fino ad ora, siamo arrivati a circa mille sottoscrizioni", spiegano dal comitato.

I lavori di riqualificazione della piazza, attualmente in corso, prevedono l'abbattimento dei due alberi e la sostituzione con nuove essenze per fare spazio a un passaggio pedonale.

"Ora sarebbe interessante sapere quando è previsto il taglio e se il sindaco vorrà tenere conto di questa presa di posizione chiara e netta della cittadinanza", concludono dal comitato.