In arrivo le stelle cadenti di primavera e la Luna Rosa, ma che rosa non è

Occhi al cielo per la notte della Luna Rosa. Ma non fatevi ingannare dal nome. Nonostante venga definita “rosa”, la Luna non cambierà colore. In ogni caso sarà uno spettacolo bellissimo da osservare nella notte tra il 23 e il 24 aprile.

Perché Rosa

Per risalire all’origine del termine bisogna tornare indietro di qualche centinaia di anni, quando i nativi americani diedero dei nomi alle Lune piene dell’anno. Quella di aprile, in originale “Pink Moon”, prende il nome dal muschio rosa, o dal phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America, simile alle ortensie, e con una caratteristica fioritura rosata che anticipa quella primaverile degli altri fiori.

Altri nomi del plenilunio di aprile

Tra gli altri nomi usati per la Luna Piena di aprile, vengono riportati: Luna dell’Uovo, Luna dell’Erba che Germoglia e, per le tribù costiere, anche Luna del Pesce in quanto è il periodo in cui dei pesci della stessa famiglia delle sardine e delle aringhe risalgono i fiumi per deporre le uova. Chiamata anche Luna dei Fiori di Pesco, perché il suo colore ricorda quel magnifico rosa che simboleggia la natura ad aprile. In altri Paesi viene chiamata Luna della Peonia (Cina) e Luna della Crescita (cultura celtica).

Stelle cadenti di primavera

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile è previsto anche il picco di attività di uno sciame meteorico, quello delle Liridi. Tradotto: sta per arrivare una luminosissima pioggia di stelle cadenti.