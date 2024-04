Meteo, freddo e neve fino in collina

Come preannunciato una fase di maltempo prettamente invernale ha inaugurato questa settimana di fine Aprile. Nevicate segnalate fino a Cuneo città. Da domani parziale miglioramento ma sempre in un contesto mediterraneo condizionato da basse pressioni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 22 aprile

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più intense sui settori meridionali e zone interne della Liguria. Nevicate fino a 500/600 m su Alpi marittime, pedemontane cuneesi e Langhe, con quota neve variabile sia in funzione dell'intensità delle precipitazioni che dell'ora del giorno, dato comunque il sole già piuttosto alto in questo periodo. Piogge in pianura.

Temperature molto sotto la media, con massime che non andranno oltre i 6/7 °C sulle pianure e i 9/10 °C sulle coste. Venti generalmente deboli o localmente moderati nordorientali su pianure, che diventano tramontana anche forte su savonese e genovese occidentale.

Martedì 23 aprile

Residue precipitazioni su basso Piemonte alla notte e primo mattino, ma cielo che rimarrà irregolarmente nuvoloso con possibilità di piogge e rovesci isolati qua e la. Miglioramento a partire dalla serata da nordovest. Temperature minime comprese tra 3 e 6 °C su pianure, 6/8 °C su coste. Massime in rialzo e fino a 13/14 °C. Venti ancora localmente deboli nordorientali su pianure, settentrionali moderati su Liguria centro-occidentale.

Da mercoledì 24 aprile

Mercoledì giornata che sarà per lo più soleggiata e con temperature in ulteriore rialzo, ma ancora sotto la media del periodo. Tuttavia al mattino, dato appunto il rasserenamento notturno, ci potranno essere gelate nelle zone di pianura anche di una certa rilevanza.

Poi dal 25 aprile le temperature rimarranno per lo più stazionarie con massime che non andranno oltre i 15/17 °C, almeno fino a sabato compreso. Le condizioni meteo generali saranno comunque caratterizzate da aria instabile per cui ci saranno ancora episodi di precipitazioni irregolari e di breve durata.

