Cairo in lutto per la scomparsa di Rosanna Frassini, gentile presenza dietro il bancone dell'Ottica Ferraro

La comunità di Cairo Montenotte piange la perdita di un'icona locale, Rosanna Frassini, l'anima gentile dietro il bancone dell'Ottica Ferraro.

Mamma di Andrea Ferraro, titolare dell'attività situata in via Roma, ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Una vita intera al servizio della sua comunità, consigliando con pazienza e competenza le montature agli abitanti valligiani e non che necessitavano di occhiali.

Da quando ha iniziato a lavorare nel negozio, prima accanto al marito Franco e poi con il figlio Andrea, ha sempre incarnato i valori di dedizione, professionalità e calore umano. Il suocero Mario è stato il creatore della famosa maschera di Cairo, Nuvarin der Castè, simbolo di identità e tradizione per la città.

I funerali si terranno domani, mercoledì 24 aprile, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte.