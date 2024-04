150esimo dell'Apparizione Mariana a Feglino: dal 26 aprile la peregrinatio della statua

Entrano sempre più nel vivo le celebrazioni organizzate dalla comunità di Feglino per celebrare i 150 anni dall'apparizione della Madonna alla pastorella Angela Berruti sul colle del Pra.

Il calendario di eventi religiosi si intensificherà a partire da venerdì 26 aprile con la "Peregrinatio Mariae", ossia la peregrinazione della statua della vergine in diverse parrocchie del comprensorio finalese, fino alla Val Bormida.

Si partirà, come detto, venerdì 26 aprile a Finalborgo: alle 17:45 la statua di Maria Ausiliatrice, proveniente dal santuario edificato nella collina in prossimità del luogo dell'apparizione il 12 maggio del 1874, sarà accolta in piazza della Lira e, in processione, seguirà il suo percorso fino alla suggestiva Basilica di San Biagio, culminando con la celebrazione della Santa Messa alle 18:00, seguita da una veglia di preghiera alle 21:00.

Sabato 27 aprile il trasferimento a Finalmarina verso piazza Vittorio Emanuele, vicino alla stazione ferroviaria alle 17:45; a seguire la processione fino alla Basilica di San Giovanni Battista e la celebrazione della Santa Messa alle 18:00, che riunirà la comunità nella preghiera e nella contemplazione.

La domenica 28 aprile, a Calice Ligure, il momento di devozione si concentrerà sulla chiesa parrocchiale di San Nicolò. Alle 20:15, la statua di Maria arriverà per essere accolta dalla comunità locale, seguita da una preghiera mariana alle 20:30.

Martedì 30 aprile il passaggio alla vicina parrocchia di San Martino Vescovo a Carbuta: la statua di Maria sarà accolta alle 20:15, seguita da una preghiera alle 20:30.

Venerdì 3 maggio la statua mariana tornerà nel Comune di Orco Feglino, precisamente presso la chiesa di San Lorenzo in Orco. Sarà accolta dalla comunità locale alle 20:15 e, a seguire, si terrà il consueto momento di preghiera mariana, alle 20:30.

Sabato 4 maggio, a Mallare, la chiesa di San Nicola sarà il luogo di un'altra importante celebrazione. Alle 19:45, la statua di Maria arriverà per essere accolta dalla comunità, seguita dalla Santa Messa alle 20:00.

Infine il ritorno a Feglino di domenica 5 maggio: da piazza Carlo Durante la statua giungerà in processione alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo fino alla Santa Messa delle 11:00, che riunirà la comunità nella preghiera e nella celebrazione della propria fede.

Il culmine delle celebrazioni poi nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio.