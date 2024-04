Fondi per rifare una strada, indagato il sindaco di Cairo per truffa aggravata

Il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, è indagato per il reato di truffa aggravata nell'ottenimento di fondi pubblici. L'avviso di garanzia è stato emesso dalla Procura Europea, ufficio di Torino.

L'indagine riguarda la ristrutturazione avvenuta nel 2020 di una parte della strada vicinale ad uso pubblico di Rio Ferranietta e coinvolge altre quattro persone, tra cui il genero del sindaco e un altro privato che hanno redatto il progetto di miglioramento della strada.

Nel mirino della Procura Europea sono finiti anche la dirigente dell’Ufficio tecnico del comune, firmataria del progetto esecutivo, e il responsabile del procedimento, nonché direttore dei lavori.

Il piano è stato ceduto gratuitamente per partecipare a un bando di finanziamento pubblico, grazie al quale il comune si è aggiudicato 370mila euro dal Piano di Sviluppo Rurale.

Secondo l'accusa, il progetto presentato avrebbe contenuto informazioni false, omissioni e errori riguardanti aspetti paesaggistici ed idraulici.

Lambertini è stato chiamato in causa per aver presentato la domanda di finanziamento per un progetto privo dei necessari requisiti e per averlo finalizzato principalmente alle esigenze di transito locale anziché a fini forestali, come richiesto dal bando.