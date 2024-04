Albenga, il candidato sindaco Tomatis incontra l'oncologo Mantovani

Nella giornata di ieri, il candidato sindaco Riccardo Tomatis ha partecipato all'incontro degli studenti del liceo G. Bruno con il professor Alberto Mantovani, noto oncologo e divulgatore medico.

Tomatis ha colto occasione per ringraziare il Lions Club host di Albenga, promotore dell'iniziativa, il professor Mantovani per il grande lavoro svolto nel settore della ricerca scientifica e ribadire "l'amore e la fiducia per i giovani, che - commenta - è giusto che si pongano obiettivi ambiziosi".

"Bisogna però anche che pensino che non si può raggiungere tutto subito, ma a piccoli passi come in una camminata in montagna".

I giovani come risorsa, l'equilibrio e la dedizione rappresentano da sempre delle forti prerogative dell'amministrazione comunale i risultati concreti sono, e continueranno ad essere, sotto gli occhi di tutti cittadini di Albenga.