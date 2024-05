Albenga 2024, sabato 11 maggio nuovo “Caffè con Nicola” insieme al candidato sindaco Podio

È in programma sabato 11 maggio, presso il “Bar Piave” di Vadino il nuovo appuntamento con “Un Caffè con Nicola”, l’iniziativa di ascolto e condivisione del programma elettorale lanciata da Podio nelle scorse settimane.



“Vadino è un quartiere che in questi anni è stato completamente dimenticato dall’amministrazione uscente - spiega Podio -. Basta farsi un giro in questa zona per rendersi conto delle condizioni in cui versano strade, aree verdi, spiagge e giochi per bambini”.



Proprio il quartiere di Vadino e le criticità legate a questa importante zona di Albenga sono stati al centro di uno degli episodi del podcast di Nicola Podio: “Quando diciamo che secondo noi Albenga merita di più - aggiunge il candidato sindaco ingauno -, lo diciamo anche pensando alle tante zone della nostra città che versano nel degrado e che negli ultimi anni sono tornate utili alla maggioranza solo in campagna elettorale”.



Il prossimo “Caffè con Nicola” è previsto a partire dalle 10.30 presso il “Bar Piave”, in via Piave 89. All’incontro, aperto a tutti i cittadini, saranno presenti anche diversi candidati delle cinque liste a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Podio.



“Questi incontri sono occasioni preziose per ascoltare i cittadini e per far conoscere a tutti le nostre idee per il rilancio della città - conclude Podio -. Sono estremamente orgoglioso degli 80 albenganesi che hanno deciso di correre al mio fianco. A unirci non ci sono solo le idee e l’amore per questa città, ma la determinazione ad impegnarci ad esserci sempre, senza illudere gli albenganesi con false promesse. Uniti si vince, insieme faremo la differenza”.