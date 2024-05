La Regione celebra la festa della mamma: festa in piazza De Ferrari e frasi sul maxischermo

Piazza De Ferrari a Genova si illumina con le frasi più belle dedicate alle mamme liguri e di tutto il mondo.

Dopo un pomeriggio di festeggiamenti con laboratori creativi, artisti di strada, musica e tante altre iniziative dedicate ai più piccoli organizzate da Regione Liguria, il maxischermo del Palazzo della Regione ha proiettato alcune delle frasi più belle in risposta alla call to action "Qual è il regalo più prezioso che hai ricevuto dalla tua mamma?".

Alcune delle risposte sono state: "La vita", "il suo amore incondizionato”, "grazie a mia mamma ho imparato a credere in me stessa e a non mollare mai" e "nonostante le mie mille cadute, non mi ha mai detto 'mi hai deluso'".