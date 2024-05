Meteo, settimana molto instabile e perturbata

Come anticipato nel precedente bollettino, si avvia una fase piuttosto movimentata questa settimana, con piogge e temporali iniziati già ieri sera, che durerà almeno fino a venerdì. Temperature in calo in particolare nelle massime, ma dovuto più al maltempo che all'arrivo di aria fredda vera e propria.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 13 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, qualche sprazzo di sereno più a est ed in Liguria. Nel pomeriggio forte attività convettiva con rovesci e temporali su fascia alpina che va dal cuneese alla Valle d'Aosta e anche su pianure tra cuneese e torinese, in esaurimento solo dalla tarda serata.

Temperature massime in calo e comprese tra 20 e 22°C. Venti per lo più assenti o deboli variabili, ciò potrà favorire la stazionarietà dei temporali con quantitativi di pioggia anche elevati localmente. Raffiche molto forti possibili in presenza degli stessi temporali.

Da domani martedì 14 a giovedì 16 maggio.

L'arrivo di una bassa pressione sulla Francia farà ruotare le correnti in quota mediamente dai quadranti meridionali. Ciò comporterà l'arrivo di perturbazioni con piogge e temporali sparsi, in alcusi casi come mercoledì anche diffusi, e temporanee pause, che risulteranno particolarmente intensi sui settori alpini settentrionali, con possibilità di allagamenti e fiumi in piena. Il tutto anche a causa di una quota neve quasi sempre oltre i 2000 m.

In Liguria la giornata più critica sarà principalmente mercoledì, mentre da giovedì la situazione sarà già in netto miglioramento.

Temperature in ulteriore calo nelle massime, con valori che diffiicilmente saranno oltre i 20°C se non sulle coste liguri, con valori compresi tra 16 e 19°C. Le minime saranno anche in leggero calo, e comprese tra 9 e 13°C, fino a 14/15°C su coste. Venti al suolo generalmente deboli variabili domani, mercoledì fino moderati meridionali su Liguria e orientali su est Piemonte, in calo e di nuovo variabili giovedì. Sempre possibili forti raffiche di vento in uscita dai temporali.

Tendenza successiva.

Al momento la tendenza indica un perdurare delle condizioni instabili fino al fine settimana, ma in modalità più blande rispetto ai prossimi giorni. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

Con l'occasione vi annunciamo la 13a giornata della Meteorologia che si terrà a Busca il 26 maggio 2024 con diverse attività legate al clima e ancora la possibilità di voli in mongolfiera.

https://giornatameteo.com/

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/656-Stagionali_Giugno_2024.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.