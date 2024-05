"Urbe Riparte", il candidato Fabrizio Antoci presenta i candidati della lista

Nel programma è stata concentrata l'attenzione sulle frazioni, sulle strade, la scuola, i cimiteri, i nuovi servizi, i servizi socio sanitari e la Croce Rossa, la sicurezza, gli uffici comunali, il lavoro e l'imprenditoria, i risparmi energetici, turismo e sport, acquedotti, antincendio, raccolta differenziata, Unione, le proteste contro la Provincia e per la Banda Ultralarga e il no assoluto allo sfruttamento minerario del giacimento di biossido di titanio sul Monte Tarinè in quanto "le attuali tecniche di estrazione non sono in grado di preservare l’ambiente e gli insediamenti civili, per cui un cava a cielo aperto di quelle dimensioni, coltivata a mine, costringerebbe all’evacuazione di interi paesi e sarebbe la fine per la vita della nostra vallata e non solo".